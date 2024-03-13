Город Грайворон Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ

Город Грайворон Белгородской области вечером 13 марта повторно попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в одном домовладении, написал губернатор в своем Telegram-канале.

В результате обстрела в городе частично нарушено электроснабжение. Аварийные службы заняты переподключением на резервные источники.

Ранее при обстреле Грайворона снаряд попал в частный дом. Ранения получили две женщины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
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