Город Грайворон Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ
13 марта 202421:20
Город Грайворон Белгородской области вечером 13 марта повторно попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в одном домовладении, написал губернатор в своем Telegram-канале.
В результате обстрела в городе частично нарушено электроснабжение. Аварийные службы заняты переподключением на резервные источники.
Ранее при обстреле Грайворона снаряд попал в частный дом. Ранения получили две женщины, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru