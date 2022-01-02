В МЧС опровергли принадлежность прогноза об опасном астероиде ведомству

«МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос!» - заявили в пресс-службе.

Ранее 2 января в СМИ появилась информация от ученых Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) об угрожающем планете астероиде. Исследователи спрогнозировали, что при возможном столкновении астероида c Землёй, высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн.

