В МЧС опровергли принадлежность прогноза об опасном астероиде ведомству
МЧС России не распространяло прогноз о смертельном астероиде, угрожающем Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос!» - заявили в пресс-службе.
Ранее 2 января в СМИ появилась информация от ученых Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) об угрожающем планете астероиде. Исследователи спрогнозировали, что при возможном столкновении астероида c Землёй, высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн.
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