LiveScience: Падение астероида 66 млн лет назад погрузило Землю во тьму на годы

Земля погрузилась в темноту на два года после столкновения с астероидом 66 млн. лет назад. В результате погибли не только динозавры. Катастрофа привела к вымиранию 75 процентов всей жизни на планете. Итоги нового исследования опубликованы в журнале Live Science.

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Астероид шириной 7,5 мили (12 км) столкнулся с Землей на скорости 27 000 миль в час (43 тыс. км в час). По данным ученых из Калифорнийской академии наук, удар привел к повсеместных пожаров, сажа поднялась на много километров над землей, застилая Солнце. Темнота вызвала гибель 75 процентов всей жизни на Земле.

В новом исследовании группа ученых из США утверждают, что облака пепла и сажи могли сохраняться до двух лет. В результате снизилась глобальная температура, начались кислотные дожди.

Как заявил автор исследования Питер Рупнарин, команда смогла реконструировать экологические сообщества в момент падения астероида. Ученые выяснили, что 700 дней темноты приводят к вымиранию 81 процента жизни на Земле. Исследование было представлено на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU), сообщает BFM.ru.

По мнению ученых из Нью-Йоркского университета в США, катаклизмы совпадают с глобальными явлениями, порождаемыми в космосе и в недрах планеты, пишет Historical Biology. Каждые 27 миллионов лет на Земле происходят массовые вымирания животных, в том числе амфибий, рептилий, млекопитающих и птиц.

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ФОТО: novayagazeta-ug.ru
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