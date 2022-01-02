Во ВНИИ ГОЧС предупредили об огромном астероиде, угрожающем Земле

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) рассказали, астероид Апофис, диаметр которого около 400 м, вес - порядка 30 т, опасно приблизится к Земле весной 2029 года.

LiveScience: Падение астероида 66 млн лет назад погрузило Землю во тьму на годы

Небесное тело достигнет орбиты геостационарных спутников, сообщает РИА Новости.

По подсчетам ученых, энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землёй, составит 1717 мегатонн

«Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду», — цитирует RT прогноз института.

Ранее спутник для проверки системы защиты Земли от астероидов запустили в космос. Об этом сообщает NASA. Зонд DART будет исследовать возможность перенаправления астероидов, траектория которых может угрожать безопасности Земли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/2di7 & titanio44
ТЕГИ:УченыеМЧСМЧС РФСтолкновениеЗемляАстероид
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры