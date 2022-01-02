Во ВНИИ ГОЧС предупредили об огромном астероиде, угрожающем Земле

Небесное тело достигнет орбиты геостационарных спутников, сообщает РИА Новости.

По подсчетам ученых, энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землёй, составит 1717 мегатонн

«Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду», — цитирует RT прогноз института.

Ранее спутник для проверки системы защиты Земли от астероидов запустили в космос. Об этом сообщает NASA. Зонд DART будет исследовать возможность перенаправления астероидов, траектория которых может угрожать безопасности Земли.

