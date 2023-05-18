В МЧС опровергли информацию о прорыве диверсантов в Белгородскую область

Отмечается, что сообщения, поступающие жителям региона, являются ложными и распространяются с целью посеять панику среди населения.

В ведомстве призвали граждан доверять только информации, которая публикуется на официальных ресурсах органов власти.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения о якобы попытке группы из двадцати диверсантов прорваться на территорию Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

