В МЧС назвали поводы для нарушения самоизоляции

Эксперты перечислили ситуации, при которых в условиях пандемии коронавируса можно покидать место самоизоляции. Как пишет РИА Новости, список представили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

Так, россиянам рассказали, что они могут покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда их жизни или здоровью угрожает опасность. К ним относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие.