В МЧС назвали поводы для нарушения самоизоляции
Эксперты перечислили ситуации, при которых в условиях пандемии коронавируса можно покидать место самоизоляции. Как пишет РИА Новости, список представили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.
Так, россиянам рассказали, что они могут покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда их жизни или здоровью угрожает опасность. К ним относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие.
Напомним, сотрудники МЧС дали рекомендации по гигиене продуктов. В частности, в ведомстве посоветовали замачивать принесенные из магазина овощи и зелень в воде. Перед тем, как начать разбирать покупки, сначала следует тщательно вымыть руки, а затем, купленные в магазине продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке необходимо помыть водой с мылом.
Ранее НСН писала, что ношение масок в общественном транспорте и общественных местах может снизить распространение COVID-19, однако на свежем воздухе, при отсутствии скопления людей, носить их не стоит. Как заявила официальный представитель МЧС России Жанна Терехова, средства индивидуальной защиты необходимы только в случае нахождения среди людей.
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