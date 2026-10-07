В МЧС назвали основную ошибку россиян при атаке БПЛА

Замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин назвал проявление любопытства самой грубой ошибкой при атаке беспилотников. Его слова приводит ТАСС.

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По его словам, речь идет о ситуациях, когда человек выходит на улицу или подходит к окнам и пытается что-то рассмотреть или сфотографировать. Так он подвергает себя угрозе осколочно-фугасного поражения, добавил специалист федерального ведомства.

Ранее дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали над регионами России сразу 311 украинских беспилотников самолетного типа.

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ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
ТЕГИ:МЧСБеспилотники

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