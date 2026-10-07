В МЧС назвали основную ошибку россиян при атаке БПЛА

По его словам, речь идет о ситуациях, когда человек выходит на улицу или подходит к окнам и пытается что-то рассмотреть или сфотографировать. Так он подвергает себя угрозе осколочно-фугасного поражения, добавил специалист федерального ведомства.



Ранее дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали над регионами России сразу 311 украинских беспилотников самолетного типа.

