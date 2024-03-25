В МЧС ликвидировали последствия пожара в «Крокусе» после теракта

Последствия пожара в «Крокусе» после теракта ликвидированы, сообщили в МЧС.

При этом разбор завалов продолжается. На данный момент спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла». Уточняется, что наиболее сложный участок на данный момент – балкон зрительного зала.

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Ранее Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram назвал отравление продуктами горения наряду с огнестрельными ранами причинами гибели людей в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По последним данным, в результате теракта погибло 137 человек, сообщили в Следственном комитете России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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