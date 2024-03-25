В МЧС ликвидировали последствия пожара в «Крокусе» после теракта
Последствия пожара в «Крокусе» после теракта ликвидированы, сообщили в МЧС.
При этом разбор завалов продолжается. На данный момент спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла». Уточняется, что наиболее сложный участок на данный момент – балкон зрительного зала.
Ранее Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram назвал отравление продуктами горения наряду с огнестрельными ранами причинами гибели людей в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
По последним данным, в результате теракта погибло 137 человек, сообщили в Следственном комитете России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru