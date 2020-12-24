В МЧС экологическую катастрофу в Норильске назвали самой крупной в истории

В МЧС РФ разлив дизельного топлива в Норильске назвали самым масштабным на планете за все времена. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», - рассказал он.