В МЧС экологическую катастрофу в Норильске назвали самой крупной в истории
В МЧС РФ разлив дизельного топлива в Норильске назвали самым масштабным на планете за все времена. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.
«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», - рассказал он.
Чуприян добавил, что эта катастрофа показала необходимость в технике, которая не только сможет «качать солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты», передает РИА Новости.
В ноябре Ростехнадзор назвал причину разлива топлива на «ТЭЦ-3» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». По данным ведомства, авария произошла из-за разрушения основания резервуара.
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