Ростехнадзор назвал причины разлива топлива в Норильске
Разлив топлива на «ТЭЦ-3» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошел из-за разрушения основания резервуара, сообщает пресс-служба Ростехнадзора.
По итогам окончательного расследования в ведомстве пришли к выводу, что недостаточная несущая способность плитного ростверка основания свай привело к цепному разрушению 33 свай-стоек, а также к просадке и разрушению монолитного железобетонного основания.
В сообщении Ростехнадзора уточняется, что нарушения были допущены как при проектировании, так и при строительстве и эксплуатации резервуара. В том числе, комиссия обнаружила недостатки в работе экспертной организации, которая допустила эксплуатацию резервуара с увеличением уровня налива на четверть.
В мае 2020 года из-за разрушения одного из топливных резервуаров на «ТЭЦ-3», принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошёл разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Ущерб окружающей среде был оценён примерно в 148 млрд рублей. В «Норникеле» с этим не согласились и заявили, что ущерб составил только 21,4 млрд рублей, передаёт РЕН ТВ.
Росприроднадзор подал против «Норникеля» иск в Арбитражный суд Красноярского края.
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