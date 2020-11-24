Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю»
Суд Красноярского края возобновит рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с «дочки» «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), 148 млрд рублей ущерба в результате аварии на норильской ТЭЦ 4 декабря.
Для продолжения процесса судебные органы запросили дополнительные материалы, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что разлив около 20 тыс тонн дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошел 29 мая. Причиной назвали разгерметизацию одного из резервуаров из-за проседания фундамента. Топливо попало в местные реки и нанесло огромный ущерб экологии региона.
«Норникель» был готов решить вопрос в досудебном порядке и возместить ущерб после ликвидационных работ. Однако 10 ноября Енисейское управление подало иск, не дожидаясь полной экспертизы объемов собранных нефтепродуктов.
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