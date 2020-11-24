Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю»

Суд Красноярского края возобновит рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с «дочки» «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), 148 млрд рублей ущерба в результате аварии на норильской ТЭЦ 4 декабря.

Для продолжения процесса судебные органы запросили дополнительные материалы, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что разлив около 20 тыс тонн дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошел 29 мая. Причиной назвали разгерметизацию одного из резервуаров из-за проседания фундамента. Топливо попало в местные реки и нанесло огромный ущерб экологии региона.

«Норникель» был готов решить вопрос в досудебном порядке и возместить ущерб после ликвидационных работ. Однако 10 ноября Енисейское управление подало иск, не дожидаясь полной экспертизы объемов собранных нефтепродуктов.