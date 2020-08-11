В Мариинском театре у нескольких артистов выявлен коронавирус
Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра в Петербурге заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на худрука театра Валерия Гергиева.
По словам Гергиева, положительный результат теста на коронавирус пока получили не более трех артистов. Он отметил, что они лечатся на дому.
Ранее в августе сообщалось, что премьеры трех новых постановок ожидаются в Мариинском театре в Петербурге до конца текущего года. В частности, опера Римского-Корсакова "Снегурочка" и оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь".
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