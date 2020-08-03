В Мариинском театре ожидаются три премьеры до конца года
Премьеры трех новых постановок ожидаются в Мариинском театре в Петербурге до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука театра Валерия Гергиева.
По словам Гергиева, это будут немаленькие постановки, в частности, опера Римского-Корсакова "Снегурочка" и оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь".
Напомним, Мариинский театр закрылся для посетителей с 18 марта из-за пандемии коронавируса. В настоящее время театр полностью возобновил работу, с 1 августа заработала историческая сцена.
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