В майские праздники ГИБДД массово проверит водителей на трезвость

В свою очередь, Роспотребнадзор подготовил список рекомендаций по профилактике COVID-19 во время майских праздников. Как пишет РИА Новости, на сайте ведомства отмечается, что россиянам следует отказаться от прогулок и пикников, а также походов в гости.

Тем же, кто всё-таки решится выехать за город, рекомендуется отдать предпочтение личному транспорту или такси. При передвижении на общественном транспорте пассажирам необходимо использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, а в случае прикосновения к поручням обработать руки антисептиком.

Россиянам старше 60 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, настоятельно рекомендуют остаться дома, сообщает RT.







