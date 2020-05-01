В майские праздники ГИБДД массово проверит водителей на трезвость
Госавтоинспекция в период майских прадников устроит массовые проверки водителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства. В ГИБДД подчеркнули, что будут, в частности, выявлять водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РЕН ТВ.
В свою очередь, Роспотребнадзор подготовил список рекомендаций по профилактике COVID-19 во время майских праздников. Как пишет РИА Новости, на сайте ведомства отмечается, что россиянам следует отказаться от прогулок и пикников, а также походов в гости.
Тем же, кто всё-таки решится выехать за город, рекомендуется отдать предпочтение личному транспорту или такси. При передвижении на общественном транспорте пассажирам необходимо использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, а в случае прикосновения к поручням обработать руки антисептиком.
Россиянам старше 60 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, настоятельно рекомендуют остаться дома, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru