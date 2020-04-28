Майские праздники без шашлыков

Коронавирусное затворничество продлится в России до конца майских праздников. Президент Владимир Путин в обращении к стране объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно. Риски заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 в России «выходят на новую планку», - пояснил глава государства свое решение. Распространение заболевания удалось затормозить, число новых случаев стабилизировалось. В то же время пик заболеваемости в России еще не пройден, - указал Владимир Путин.



Решение стало ожидаемым, поскольку еще накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что Россия сможет избежать пика заражения, если граждане останутся дома во время майских праздников и не нарушат режим самоизоляции. При выполнении этого условия она допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.

Что и подтвердил Владимир Путин. Правительству и рабочей группе Госсовета поручено в течение ближайшей недели подготовить параметры поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая. Одновременно кабинету министров поручено приступить к разработке масштабного плана по нормализации деловой жизни в стране после отступления эпидемии. Глава государства особо указал на недопустимость одномоментной отмены всех ограничений во всех регионах. Решения по смягчению режима изоляции региональные власти смогут принимать самостоятельно, руководствуясь эпидемиологической ситуацией на конкретной территории. Вместе с тем, для снятия ограничений, даже поэтапного, требуется, как заявил Владимир Путин, «предельная собранность, дисциплина и мобилизация». Чем строже россияне будут соблюдать необходимые требования и правила самоизоляции, тем быстрее все закончится, - добавил Путин.

С дисциплиной как раз могут возникнуть проблемы. Во-первых, запрета на поездки на дачу никто не вводил, а майские – период традиционной массово дачной миграции. Как она отразится на эпидемиологической ситуации, вряд ли кто-то сейчас сможет сказать. Для «недачников» майские праздники всегда были временем массовых выездов на пикники, прогулок в парках и прочих вариантов коллективного времяпрепровождения. Сейчас люди откровенно устали от домашнего заточения, что признавали и в правительстве. Удержит ли их дома понимание того, что повторение первых выходных в режиме изоляции, прозванных «шашлычными», давших всплеск заболеваемости, приведет к новому продлению ограничительных мер? Если нет, винить придется самих себя: лучше все-таки майские праздники без шашлыков, чем май безвылазно дома.

