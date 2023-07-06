В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллез

Отмечается, что было проведено эпидемиологическое расследование. Согласно данным надзорного ведомства, в одной сырой пробе и двух пробах готовой продукции также была выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза.

Ранее Россельхознадзора по Иркутской области назвал причину массового отравления шаурмой в Братске. Отмечалось, что причиной стало просроченное куриное мясо, которое без документов поставляли красноярские бизнесмены. По результатам лабораторных исследований была обнаружена ДНК сальмонелл, сообщает «Радиоточка НСН».

