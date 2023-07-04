Роспотребнадзор назвал причиной отравления медвежьим мясом 11 россиян трихинеллез

Причиной отравления россиян, употребивших в пищу мясо медведя, оказался трихинеллез. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Ведомство установило медицинское наблюдение жителей поселка Забайкальского края, где произошло ЧП. Роспотребнадзор призвал не скрывать попробовавших мясо медведя граждан, и обращаться в больницу.

Сейчас в крае проводится обход домов - специалисты пытаются установить, кто еще мог принять в пищу зараженное мясо.

Трихинеллез - это гельминтоз, среди симптомов которого лихорадка, сыпь, отеки лица, возможно поражение нервной системы.

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ФОТО: РИА Новости
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