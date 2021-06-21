В Магаданской области собрались ввести обязательную вакцинацию
В Магаданской области хотят подписать постановление о введении обязательной вакцинации для сотрудников сферу услуг и транспорта, сообщили РИА Новости со ссылкой на первого заместителя губернатора Юрия Бодяева.
В регионе ухудшилась ситуация с COVID-19. Власти открывают новые ковидные центры, за последние сутки умерли 114 человек. Правительство Магаданской области заявило, что не хочет повторения ситуации прошлого года. Если в организации не будет вакцинировано 70% сотрудников, то она должна будет дистанцироваться от населения. Это коснется сфер транспорта и услуг.
Кроме того, в регионе готовят премию в две тысячи рублей за прохождение полного курса вакцинации. В настоящий момент в Магаданской области привились 25 427 человек, в то время как была запланирована вакцинация 66 000 граждан. При этом власти заявили, что планируют привить мигрантов.
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