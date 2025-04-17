«Этот вопрос решает Совет Федерации, там очень объемные регламентирующие требования федерального закона, это не наши полномочия. Это противоречит федеральному закону, мы не можем принимать подобное решение. Инициативная группа это знала, просто нужно было побудоражить людям нервы, нужен был вопрос, который всех интересует, чтобы на нем поиграть. Данный вопрос не заслуживает внимания, потому что это заведомая фикция. Условный жулик флаг поднял, а люди побежали», - объяснил он.

По его словам, для присоединения нужны серьезные экономические реформы, в этом отношении может работать федеральная власть, а не местная.

«Всему есть экономическое обоснование. На сегодняшний день присоединение нереально, мы для Москвы балласт, мы дотационная история. Всем хочется найти дальнего родственника миллионера, а не инвалида, которому нужна помощь. Это происходит на любом уровне – на бытовом, на личном, на государственном. Чтобы это было интересно, должны быть серьезные экономические реформы, программы. Нам это не под силу, в этом отношении может работать региональная и федеральная власть. Все хотят к кому-то присоединиться. Если бы была нефтяная скважина в Люберцах, все были бы рады присоединить», - заключил собеседник НСН.

Просьба жителей подмосковного города Люберцы присоединиться к Москве является нормальным историческим процессом, ведь столица как агломерация уже гораздо больше своих административных границ, заявил в беседе с НСН академик отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), Председатель Экспертного совета Национальной Ассоциации Инвесторов Дмитрий Наринский.

