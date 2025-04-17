«Будоражит нервы!»: Идею референдума по присоединению Люберец к Москве назвали незаконной
Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Леонид Троицкий заявил НСН, что местные депутаты не вправе решать такой вопрос.
Присоединение Люберец к Москве пока нереально, так как город станет балластом для столицы, такое решение может приниматься только на федеральном уровне, заявил НСН депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Леонид Троицкий.
Пятый по размеру населения город Московской области - Люберцы (236 тысяч человек) - не присоединят к Москве. Местные депутаты отклонили инициативу граждан о проведении референдума. Территориальная избирательная комиссия по Московской области ранее зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о присоединении Люберец к Москве. Троицкий уточнил, что местные депутаты не могут решать этот вопрос.
«Этот вопрос решает Совет Федерации, там очень объемные регламентирующие требования федерального закона, это не наши полномочия. Это противоречит федеральному закону, мы не можем принимать подобное решение. Инициативная группа это знала, просто нужно было побудоражить людям нервы, нужен был вопрос, который всех интересует, чтобы на нем поиграть. Данный вопрос не заслуживает внимания, потому что это заведомая фикция. Условный жулик флаг поднял, а люди побежали», - объяснил он.
По его словам, для присоединения нужны серьезные экономические реформы, в этом отношении может работать федеральная власть, а не местная.
«Всему есть экономическое обоснование. На сегодняшний день присоединение нереально, мы для Москвы балласт, мы дотационная история. Всем хочется найти дальнего родственника миллионера, а не инвалида, которому нужна помощь. Это происходит на любом уровне – на бытовом, на личном, на государственном. Чтобы это было интересно, должны быть серьезные экономические реформы, программы. Нам это не под силу, в этом отношении может работать региональная и федеральная власть. Все хотят к кому-то присоединиться. Если бы была нефтяная скважина в Люберцах, все были бы рады присоединить», - заключил собеседник НСН.
Просьба жителей подмосковного города Люберцы присоединиться к Москве является нормальным историческим процессом, ведь столица как агломерация уже гораздо больше своих административных границ, заявил в беседе с НСН академик отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), Председатель Экспертного совета Национальной Ассоциации Инвесторов Дмитрий Наринский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа Uma2rman анонсировала трибьют в честь своего совершеннолетия
- Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- Книжный союз отреагировал на предложение ввести квоты на детскую литературу
- Шаман назвал Крещение Руси важнейшей датой в российской истории
- Энергетик Юшков назвал абсурдом возможный отказ Киргизии от российского газа
- Синоптик предупредила москвичей о резком похолодании
- Rutube опроверг сообщения о блокировке на территории Узбекистана
- Блогер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим
- Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России
- Россиянам объяснили, как избежать переедания на Пасху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru