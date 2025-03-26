Проблемный референдум: Присоединение Люберец грозит сложностями Москве

По его словам, Люберцы являются достаточно плотно населенным городом с множеством разных проблем, решать которые будет трудно даже Москве.

«Стоит вопрос в эффективности управления территорией агломерации. Это очень серьезный вопрос, который в российской практике только нащупывается. Думаю, что в этой ситуации будут учитываться разные факторы, в том числе вопросы финансового обеспечения этих процессов, прежде всего бюджетного. Если мы вспомним предыдущее расширение Москвы 2012 года, то тогда были выбраны далеко не самые плотно населенные территории – предпочтение отдавалось территориям, которые легко развивать под те задачи городского развития, которые стоят перед Москвой. Люберцы - совершенно другая ситуация: это достаточно плотно населенный город с множеством разных проблем. Даже для Москвы процесс решения этих проблем будет очень сложным», - заключил Наринский.

В октябре прошлого года совет депутатов городского округа Люберцы предложил объединиться с соседним городским округом Дзержинский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

