Проблемный референдум: Присоединение Люберец грозит сложностями Москве
Итоговое решение о присоединении остается за властями, однако мнение жителей по этому вопросу имеет значение, сказал НСН Дмитрий Наринский.
Просьба жителей подмосковного города Люберцы присоединиться к Москве является нормальным историческим процессом, ведь столица как агломерация уже гораздо больше своих административных границ, заявил в беседе с НСН академик отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), Председатель Экспертного совета Национальной Ассоциации Инвесторов Дмитрий Наринский.
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) по Московской области ранее зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о присоединении Люберец к Москве. Наринский отметил, что мнение жителей Люберец является не единственным фактором в вопросе присоединения города к Москве.
«Нужно понимать, что в нынешнем виде Москва складывалась не сразу - это достаточно поэтапный процесс, который длится веками. Поэтому такое желание Люберец не является чем-то совсем неожиданным и новым, это нормальный исторический процесс. Кроме того, есть еще такие объективные вещи, как агломерация и агломерационные связи. И, безусловно, эффект агломерационных связей выходит за рамки административных границ. Как агломерация Москва гораздо больше своих административных границ. Мнение жителей в этом вопросе, безусловно, имеет значение, но оно является не единственным фактором. Это будет очень сложный процесс, связанный в том числе с экономическими расчетами. Итоговое решение остается за властями», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Люберцы являются достаточно плотно населенным городом с множеством разных проблем, решать которые будет трудно даже Москве.
«Стоит вопрос в эффективности управления территорией агломерации. Это очень серьезный вопрос, который в российской практике только нащупывается. Думаю, что в этой ситуации будут учитываться разные факторы, в том числе вопросы финансового обеспечения этих процессов, прежде всего бюджетного. Если мы вспомним предыдущее расширение Москвы 2012 года, то тогда были выбраны далеко не самые плотно населенные территории – предпочтение отдавалось территориям, которые легко развивать под те задачи городского развития, которые стоят перед Москвой. Люберцы - совершенно другая ситуация: это достаточно плотно населенный город с множеством разных проблем. Даже для Москвы процесс решения этих проблем будет очень сложным», - заключил Наринский.
В октябре прошлого года совет депутатов городского округа Люберцы предложил объединиться с соседним городским округом Дзержинский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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