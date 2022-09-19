В ЛНР сотрудника ОБСЕ приговорили к 13 годам заключения за госизмену

Верховный суд Луганской народной республики приговорил сотрудника миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

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Рассмотрение дела началось 15 сентября.

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР задержали Шабанова в апреле текущего года. По данным следствия, представитель ОБСЕ в 2016 году был завербован экс-сотрудником Службы безопасности Украины, резидентом ЦРУ Андреем Лукашенко. Шабанов, который занимал должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ, в 2021-2022 годах собирал данные о передвижениях военной техники, вооружений, личного состава подразделений Народной милиции ЛНР. Полученные сведения Шабанов передавал представителю ЦРУ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Верховный СудГосизменаОБСЕЛНР
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