В ЛНР сотрудника ОБСЕ приговорили к 13 годам заключения за госизмену

Рассмотрение дела началось 15 сентября.

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР задержали Шабанова в апреле текущего года. По данным следствия, представитель ОБСЕ в 2016 году был завербован экс-сотрудником Службы безопасности Украины, резидентом ЦРУ Андреем Лукашенко. Шабанов, который занимал должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ, в 2021-2022 годах собирал данные о передвижениях военной техники, вооружений, личного состава подразделений Народной милиции ЛНР. Полученные сведения Шабанов передавал представителю ЦРУ.

