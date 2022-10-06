В ЛНР рассказали об эвакуации медицинских и соцучреждений из Сватово

Социальные и медучреждения эвакуируются из Сватово, подконтрольного ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава московского представительства ЛНР Родион Мирошник.

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По словам дипломата, местные органы власти работают в урезанном виде, в том числе, занимают эвакуацией. Мирошник отметил относительное затишье на протяжении последних двух суток и отсутствие паники среди населения.

Ранее в ЛНР сообщили о применении диверсантами ВСУ джихадмобилей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЭвакуацияЛНРРодион Мирошник
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