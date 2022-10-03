В ЛНР заявили об уничтожении пересекшей административную границу группировки ВСУ

По его словам, уцелевшие украинские военные отступили к ранее занимаемым позициям.

«Вся группировка, которая пересекла административную границу ЛНР, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции», - уточнил он.

Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ сумели закрепиться на рубежах в направлении города Лисичанск, однако оказались в «огневом мешке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

