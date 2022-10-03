В ЛНР заявили об уничтожении пересекшей административную границу группировки ВСУ

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая ранее пересекла административную границу региона, практически полностью уничтожена.

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По его словам, уцелевшие украинские военные отступили к ранее занимаемым позициям.

«Вся группировка, которая пересекла административную границу ЛНР, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции», - уточнил он.

Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ сумели закрепиться на рубежах в направлении города Лисичанск, однако оказались в «огневом мешке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУЛНР
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