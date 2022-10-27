В Литве рассказали, что Собчак могла въехать в республику по израильскому паспорту

«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — отметил Яунишкис.

Накануне СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию и въехала в Литву через Белоруссию. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее стало известно, что коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова задержали и арестовали по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Еще одним фигурантом дела стал экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Потерпевший по делу о вымогательстве — глава «Ростеха» Сергей Чемезов, пишет Ura.ru. По данным СМИ, Собчак проходит в деле как подозреваемая.

