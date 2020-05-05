В Липецкой области введут обязательный режим ношения масок
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении обязательного режима ношения медицинских масок в регионе через три дня. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Артамонова, в ближайшие три дня ношение масок в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции будет носить рекомендательный характер. Он отметил, что этого периода достаточно для того, чтобы люди смогли приобрести защитные средства в магазинах и аптеках.
Новая мера, как отметил губернатор, вводится в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Артамонов спрогнозировал, что после праздников в мае, прирост по инфицированиям может вырасти почти вдвое до 80 человек в сутки.
Всего в регионе зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 117 человек вылечились, двое скончались.
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