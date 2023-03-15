В Калужской области не вставшему во время гимна депутату вручили повестку

По его словам, его и ещё одного депутата вызвали для сверки персональных данных. Факт вызова подтвердил военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов.

«Я уже посетил военкома... Сверили и все», - добавил Лепендин.

Парламентарий также отметил, что окончательное решение о наказании него за то, что не встал во время гимна, ещё не принято, комиссия по этике будет принимать решение в течение месяца.

Ранее власти Воронежской области объявили, что в регионе начали вручать повестки с целью проверки актуальности данных воинского учёта, сообщает НСН.