В Калужской области не вставшему во время гимна депутату вручили повестку

Депутат районного собрания Малоярославецкого района Калужской области Александр Лепендин, который не встал во время исполнения гимна России, заявил, что на заседании комиссии по этике получил повестку в военкомат, сообщает РИА Новости.

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По его словам, его и ещё одного депутата вызвали для сверки персональных данных. Факт вызова подтвердил военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов.

«Я уже посетил военкома... Сверили и все», - добавил Лепендин.

Парламентарий также отметил, что окончательное решение о наказании него за то, что не встал во время гимна, ещё не принято, комиссия по этике будет принимать решение в течение месяца.

Ранее власти Воронежской области объявили, что в регионе начали вручать повестки с целью проверки актуальности данных воинского учёта, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВоенкоматыКалужская ОбластьДепутат
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