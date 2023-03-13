Россиянин получил 8 лет колонии за попытку поджога военкомата

Задержанный силовиками при попытке поджога военного комиссариата в Ярославской области Денис Попов приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Такой вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд.

Как сообщает ярославское управление Федеральной службы безопасности, подсудимый признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт. Попов был задержан в июле 2022 года, когда пытался осуществить поджог по военкомата в Угличском районе по заданию украинских спецслужб.