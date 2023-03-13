Россиянин получил 8 лет колонии за попытку поджога военкомата
Задержанный силовиками при попытке поджога военного комиссариата в Ярославской области Денис Попов приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Такой вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд.
Как сообщает ярославское управление Федеральной службы безопасности, подсудимый признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт. Попов был задержан в июле 2022 года, когда пытался осуществить поджог по военкомата в Угличском районе по заданию украинских спецслужб.
Кроме того, установлено, что Попов в социальных сетях публиковал призывы к совершению противоправных действий в отношении участников российской спецоперации на Украине.
Как отмечает НСН, в начале марта суд приговорил к семи годам лишения свободы 21-летнего военнослужащего срочной службы, который за 100 тысяч рублей поджег военкомат во Владивостоке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Песков оценил желание Папы Римского посетить Россию
- СМИ сообщили о «невиданных» потерях среди украинских военных
- СМИ: Костомарова готовят к очередной операции
- Песков заявил, что G20 более полно отражает ситуацию в экономике
- Песков не стал комментировать информацию о визите Си Цзиньпина в Москву
- Песков: Россия военным путем достигнет своих целей на Украине
- В России начался сезон лесных пожаров
- Минпросвещения поддержало введение значков как атрибута школьной формы
- «От Крида до Хованского»: Мизулина обвинила 24-х блогеров в незаконной рекламе
- В Кремле сочли «нелепым курьезом» идею Киева переименовать Россию в Московию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru