Россиянин получил 8 лет колонии за попытку поджога военкомата

Задержанный силовиками при попытке поджога военного комиссариата в Ярославской области Денис Попов приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Такой вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд.

Как сообщает ярославское управление Федеральной службы безопасности, подсудимый признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт. Попов был задержан в июле 2022 года, когда пытался осуществить поджог по военкомата в Угличском районе по заданию украинских спецслужб.

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Кроме того, установлено, что Попов в социальных сетях публиковал призывы к совершению противоправных действий в отношении участников российской спецоперации на Украине.

Как отмечает НСН, в начале марта суд приговорил к семи годам лишения свободы 21-летнего военнослужащего срочной службы, который за 100 тысяч рублей поджег военкомат во Владивостоке.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПриговорПоджогВоенкоматы
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