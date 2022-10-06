В Липецкой области 180 жителей записались в добровольцы на фронт
Желание принять участие в специальной военной операции на Украине изъявили 180 жителей Липецкой области, сообщает ГТРК Липецк.
Отмечается, что они записались в добровольцы посредством специального сервиса, который был запущен на портале «Госуслуги».
По информации военкомата, примерно 10% граждан, которые приходят в комиссариаты, также желают стать добровольцами.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на портале «Госуслуги» со дня объявления частичной мобилизации было зафиксировано более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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