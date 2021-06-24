В Великобритании зафиксировано самое продолжительное течение коронавируса
Житель Великобритании Дэйв Смит проболел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, пишет газета Guardian.
По информации издания, 72-летний Дэйв Смит заразился COVID-19 ещё в 2020 году и боролся с инфекцией более 290 дней. За это время он сдал 42 положительных теста, его семь раз госпитализировали, а супруга пять раз начинала организовывать похороны.
В Guardian отметили, что так долго коронавирусом могут болеть люди, у которых, например, из-за недавнего лечения рака крови, наблюдается низкий уровень антител.
По словам Смита, первый отрицательный тест он сдал после 45 дней после приёма коктейля из антител.
Ранее власти индийского штата Мадхья-Прадеш сообщили о первом случае смерти человека, инфицированного новым штаммом коронавируса «Дельта плюс», передаёт RT.
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