В Великобритании зафиксировано самое продолжительное течение коронавируса

Житель Великобритании Дэйв Смит проболел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, пишет газета Guardian.

По информации издания, 72-летний Дэйв Смит заразился COVID-19 ещё в 2020 году и боролся с инфекцией более 290 дней. За это время он сдал 42 положительных теста, его семь раз госпитализировали, а супруга пять раз начинала организовывать похороны.

В Guardian отметили, что так долго коронавирусом могут болеть люди, у которых, например, из-за недавнего лечения рака крови, наблюдается низкий уровень антител.

По словам Смита, первый отрицательный тест он сдал после 45 дней после приёма коктейля из антител.

Ранее власти индийского штата Мадхья-Прадеш сообщили о первом случае смерти человека, инфицированного новым штаммом коронавируса «Дельта плюс», передаёт RT.

