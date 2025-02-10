В ликвидации разлива нефтепродуктов приняли участие 50 тысяч россиян

Около 50 тысяч россиян стали участниками объединенного штаба «#МЫВМЕСТЕ», созданного для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

В операции по уборке загрязненного песка и грунта на черноморском побережье уже приняли участие активисты и добровольцы из более чем 25 регионов страны. Всего добровольцами собрано и вывезено более 182 тысяч тонн загрязненных материалов.

На Кубани к врачам обратились более 280 волонтеров, очищающих пляжи от мазута

Глава Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что для продолжения работы необходимо зарегистрироваться на платформе «Добро.РФ».

Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. В результате шторма в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Повторный выброс мазута произошел 10 января 2025 года, когда из танкера «Волгонефть-239» вылилось около 1,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Черноморское побережье Краснодарского края и Крыма сильно пострадали от загрязнения. В связи с ситуацией на Кубани был введен режим ЧС федерального характера, а на полуострове – региональные и муниципальные режимы техногенной ЧС, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/opershtab23
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