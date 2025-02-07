На Кубани к врачам обратились более 280 волонтеров, очищающих пляжи от мазута

С момента начала ликвидации ЧС в Краснодарском крае к врачам обратились более 280 волонтеров, очищающих пляжи от мазута. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава регионального Минздрава Евгений Филиппов.

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По его словам, для оказания экстренной помощи и первичного осмотра на анапских пляжах развернули шесть врачебно-фельдшерских постов.

«Большинству обратившихся была оказана амбулаторная помощь, девять человек госпитализировали», - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Анапы заявили, что в городе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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