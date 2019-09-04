В «Лиге защиты врачей» предложили выход из медицинского «тупика»

«Не нужно латать дырявый кафтан. Нужно перестроить систему. Хотя если те же люди, которые организовывали последние годы эту систему, сейчас начнут ее латать, потратят средства на ее восстановление - триллион с лишним - неизвестно куда. Проблема в том, что между участниками лечебного процесса, между врачами и пациентами, огромная прокладка из чиновников. У нас невероятная бюрократизация. Минздрав предлагает усилить еще сильнее эту бюрократизацию, назначая региональных министров, это только ухудшит эту ситуацию. Нужно менять подход к организации здравоохранения. Должны быть четкие законы. Врач не должен ориентироваться наобум, сколько ему отвалят с барского плеча. Нужно понимать, где минимальная зарплата, которая положена врачу. Должно быть все открыто», - заявил он.

Ранее Семён Гальперин обвинил Министерство здравоохранения в искажении фактов об уровне зарплат своих подчиненных. «Сейчас медработники не могут не то, что терпеть, они не могут существовать. Они нищие, они не могут позволить нормально содержать свои семьи, у них постоянно растет нагрузка. Это делается с попустительства региональных органов здравоохранения», - рассказал он.

