В «Лиге защиты врачей» предложили выход из медицинского «тупика»
Президент межрегиональной общественной организации на пресс-конференции НСН рассказал о способах изменить ситуацию с медициной в стране.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Проклятие Гиппократа: Почему врачи бегут из больниц?»
На данный момент дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек по всей стране, и эта цифра продолжает расти – в 2018 году из профессии ушли 6 тысяч врачей, 32 тысячи среднего медперсонала и 137 тысяч младшего. Нагрузка на оставшихся врачей так велика, что они вынуждены буквально бежать из больниц и искать свое место в других отраслях.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции НСН рассказал о способах изменить тупиковую ситуацию в российской медицине.
«Не нужно латать дырявый кафтан. Нужно перестроить систему. Хотя если те же люди, которые организовывали последние годы эту систему, сейчас начнут ее латать, потратят средства на ее восстановление - триллион с лишним - неизвестно куда. Проблема в том, что между участниками лечебного процесса, между врачами и пациентами, огромная прокладка из чиновников. У нас невероятная бюрократизация. Минздрав предлагает усилить еще сильнее эту бюрократизацию, назначая региональных министров, это только ухудшит эту ситуацию. Нужно менять подход к организации здравоохранения. Должны быть четкие законы. Врач не должен ориентироваться наобум, сколько ему отвалят с барского плеча. Нужно понимать, где минимальная зарплата, которая положена врачу. Должно быть все открыто», - заявил он.
Ранее Семён Гальперин обвинил Министерство здравоохранения в искажении фактов об уровне зарплат своих подчиненных. «Сейчас медработники не могут не то, что терпеть, они не могут существовать. Они нищие, они не могут позволить нормально содержать свои семьи, у них постоянно растет нагрузка. Это делается с попустительства региональных органов здравоохранения», - рассказал он.
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