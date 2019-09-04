В «Лиге защиты врачей» предложили выход из медицинского «тупика»

Президент межрегиональной общественной организации на пресс-конференции НСН рассказал о способах изменить ситуацию с медициной в стране.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Проклятие Гиппократа: Почему врачи бегут из больниц?»

На данный момент дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек по всей стране, и эта цифра продолжает расти – в 2018 году из профессии ушли 6 тысяч врачей, 32 тысячи среднего медперсонала и 137 тысяч младшего. Нагрузка на оставшихся врачей так велика, что они вынуждены буквально бежать из больниц и искать свое место в других отраслях.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции НСН рассказал о способах изменить тупиковую ситуацию в российской медицине.

Врач скорой помощи рассказал о нечеловеческих условиях работы медиков

«Не нужно латать дырявый кафтан. Нужно перестроить систему. Хотя если те же люди, которые организовывали последние годы эту систему, сейчас начнут ее латать, потратят средства на ее восстановление - триллион с лишним - неизвестно куда. Проблема в том, что между участниками лечебного процесса, между врачами и пациентами, огромная прокладка из чиновников. У нас невероятная бюрократизация. Минздрав предлагает усилить еще сильнее эту бюрократизацию, назначая региональных министров, это только ухудшит эту ситуацию. Нужно менять подход к организации здравоохранения. Должны быть четкие законы. Врач не должен ориентироваться наобум, сколько ему отвалят с барского плеча. Нужно понимать, где минимальная зарплата, которая положена врачу. Должно быть все открыто», - заявил он.

Ранее Семён Гальперин обвинил Министерство здравоохранения в искажении фактов об уровне зарплат своих подчиненных. «Сейчас медработники не могут не то, что терпеть, они не могут существовать. Они нищие, они не могут позволить нормально содержать свои семьи, у них постоянно растет нагрузка. Это делается с попустительства региональных органов здравоохранения», - рассказал он.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Сергей Самохин
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНВрачи

NSN logoНСН