Врач скорой помощи рассказал о нечеловеческих условиях работы медиков

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Проклятие Гиппократа: Почему врачи бегут из больниц?»

Сначала врачи из Нижнего Тагила написали заявления об увольнении, оставив свои больницы без специалистов, затем их примеру последовали 12 медсестёр во Владимирской области. Вскоре во многих регионах России стали возникать подобные прецеденты.

Врач скорой помощи Михаил Коневский во время пресс-конференции НСН рассказал о причинах увольнений медицинских работников.

«То, что произошло в Нижнем Тагиле - это не звонок, это набат. Люди доведены до отчаяния. Условиями работы, заработной платы, отношением к себе со стороны руководства медицинских учреждений и со стороны пациентов. В Нижний Тагил на то время было переброшено четыре врача из Екатеринбурга, которым повысили зарплату в полтора раза, о чем безуспешно просили местные врачи. Это уже говорит о многом, надо разбираться, есть ли какая-то коррупционная составляющая в этом деле. Пора начать платить врачам достойную зарплату, а не ту, о которой низшие чиновники докладывают высшим. Чтобы получить нормальные деньги, человек должен работать на износ, по нескольку смен подряд, не видеть семьи и своих детей. Люди вынуждены перерабатывать, у нас не редкость смертельные случаи среди молодых врачей, инфаркты, инсульты, сахарный диабет, люди становятся инвалидами на работе и из-за работы. Но на это закрывают глаза», - заявил он.

Ранее на пресс-конференции НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал на пресс-конференции НСН, что в будущем ситуация может только усугубиться. По его словам, люди доведены до отчаяния.

