«Лига защиты врачей» заявила о неэффективности масок в России

В обращении в Генпрокуратуру и ФАС эксперты АСИЗ указали, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19». Ассоциация просит Генпрокуратуру провести проверку. Но, как отметил президент «Лига защиты врачей», определить, как врач был заражен - во время работы в «красной зоне» или уже дома - невозможно. Более того, по словам Семена Гальперина, в современных условиях у руководителей больниц нет выбора при закупке СИЗ. Они используют то, что рекомендовано свыше. И в любом случае медики не защищены от опасной инфекции.

«Нас спасает только то, что опасность коронавируса сильно преувеличена, особенно если сравнивать ее с лихорадкой Эбола. Речь идет о том, что вирус распространяется не так сильно либо люди переболевают без сильных клинических признаков. Нынешняя пандемия раздута политиками, и паника принесла больше вреда, чем сам вирус», - высказал свою точку зрения президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей».

В подтверждение своей теории Гальперин поделился еще одним интересным фактом. Так, в прошлом году некоторые компании, близкие к властям, купили акции доставочных сервисов. А очень скоро было принято решение о закрытии из-за пандемии многих розничных магазинов.

В условиях масочного режима россиянам предстоит жить как минимум до лета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что сейчас еще достаточно много больных, выявляются новые случаи.

