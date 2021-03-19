«Лига защиты врачей» заявила о неэффективности масок в России
Семен Гальперин в беседе с НСН рассказал, что средства индивидуальной защиты, в которых работают медики «красной зоне», неспособны обеспечить 100%-защиту от коронавируса.
Выводы Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты о несоответствии некоторых масок FFP2 и FFP3 уровням защиты, обозначенным при госзакупках, - это торговые войны между производителями масок, заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. В интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» он отметил, что вопрос эффективности этих масок остается открытым.
«Эти маски запретили в Европе для ношения общественных местах, потому что у них есть выпускной клапан и выдох производится без защиты. Маски для того, чтобы защищать от инфицированного, его выдоха на окружающих. И маски такого класса не защищают. А вообще мы не понимаем, чем занимаемся в этой эпидемии. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые обязали носить медработников, не соответствуют правилам защиты от опасных вирусных инфекций. Там должны использоваться СИЗы изолирующего типа. Его можно было видеть на президенте Путине, когда он приезжал в Коммунарке. А то, что носят медики – это имитация защиты. А заставлять население носить хирургические маски - это вообще непонятно для тех, кто работает с вирусами и понимает их природу», - считает собеседник НСН.
В обращении в Генпрокуратуру и ФАС эксперты АСИЗ указали, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19». Ассоциация просит Генпрокуратуру провести проверку. Но, как отметил президент «Лига защиты врачей», определить, как врач был заражен - во время работы в «красной зоне» или уже дома - невозможно. Более того, по словам Семена Гальперина, в современных условиях у руководителей больниц нет выбора при закупке СИЗ. Они используют то, что рекомендовано свыше. И в любом случае медики не защищены от опасной инфекции.
«Нас спасает только то, что опасность коронавируса сильно преувеличена, особенно если сравнивать ее с лихорадкой Эбола. Речь идет о том, что вирус распространяется не так сильно либо люди переболевают без сильных клинических признаков. Нынешняя пандемия раздута политиками, и паника принесла больше вреда, чем сам вирус», - высказал свою точку зрения президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей».
В подтверждение своей теории Гальперин поделился еще одним интересным фактом. Так, в прошлом году некоторые компании, близкие к властям, купили акции доставочных сервисов. А очень скоро было принято решение о закрытии из-за пандемии многих розничных магазинов.
В условиях масочного режима россиянам предстоит жить как минимум до лета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что сейчас еще достаточно много больных, выявляются новые случаи.
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