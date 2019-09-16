В Лиге защиты пациентов призвали не стегать дохлую лошадь

Минздрав предложил ввести административную ответственность за невыполнение обязанностей по обеспечению качества и доступности медицинской помощи. Речь идет о штрафах в 10-20 тысяч рублей за каждое нарушение. Президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин на пресс-конференции НСН заявил, что сейчас власти ищут виновных в провале реформы здравоохранения.

«Идея Минздрава стегать дохлую лошадь, в которую реформа здравоохранения превратила медучреждения, довольно странная. Чем больше денег отберут у медицинского учреждения, тем лучше оно будет работать. Наверное, из страха, что их совсем оберут до нитки.