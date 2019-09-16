В Лиге защиты пациентов призвали не стегать дохлую лошадь
Минздрав предложил ввести административную ответственность за невыполнение обязанностей по обеспечению качества и доступности медицинской помощи. Речь идет о штрафах в 10-20 тысяч рублей за каждое нарушение. Президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин на пресс-конференции НСН заявил, что сейчас власти ищут виновных в провале реформы здравоохранения.
«Идея Минздрава стегать дохлую лошадь, в которую реформа здравоохранения превратила медучреждения, довольно странная. Чем больше денег отберут у медицинского учреждения, тем лучше оно будет работать. Наверное, из страха, что их совсем оберут до нитки.
Мы признали, что у нас глубокий провал в здравоохранении. И новая система штрафов где-то добьет здравоохранение, где-то оно умрет быстрее своей естественной смертью. Это поиски козлов отпущения за провал реформы», -уверен Гальперин.
Не видит плюсов в новом законопроекте и член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов. На пресс-конференции НСН он отметил, что это мера избыточная.
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