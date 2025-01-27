Ростехнадзор получил полномочия проверять скрипящие и стучащие лифты в домах
Ростехнадзор получил полномочия проверять скрипящие и стучащие лифты в домах после жалобы жителей, пишет «Парламентская газета».
До этого ведомство могло проверять оборудование только в том случае, если речь шла об угрозе жизни или здоровью граждан. Теперь же для проверки будет достаточно двух жалоб от жителей подъезда о том, что лифт скрипит, плохо открывает двери и так далее.
Отмечается, что это позволит выявлять серьезные неисправности на этапе, когда их легче всего устранить, а также позволит предотвратить масштабные поломки.
До этого старым российским лифтам отложили срок замены на пять лет. Соответствующее решение было принято советом Евразийской экономической комиссии.
Все лифты, срок службы которых превысил 25 лет, необходимо было отремонтировать или заменить до 15 февраля 2025 года. Сейчас этот срок увеличили до 15 февраля 2030 года. До этой даты заменят 120 тысяч лифтов, в первую очередь поменяют подъемники, выработавшие ресурс прочности, передает «Радиоточка НСН».
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