В Ленобласти жители перекрыли дорогу из-за свалки
Жители Ленобласти, требуя закрытия свалки «Северная Самарка», перекрыли трассу. Власти не стали поддерживать граждан, хотя также добиваются рекультивации полигона, пишет издание «Подъем».
Жители Колтушского поселения вышли на трассу с плакатами «SOS» и «Наш дом не помойка». Они ходили по пешеходному переходу и создали проблему для движения автомобилей.
Глава Всеволожского района Андрей Низовский отрицательно отозвался о гражданской акции из-за ее опасности. Тем не менее, чиновник считает, что владельцы полигона затягивают судебное разбирательство с муниципалитетом.
«Оцениваю перекрытие трассы как угрозу для их же жизни, поэтому однозначно не поддерживаю. Против "Самарки" у нас подано исковое заявление об обязании рекультивации в соответствии с договором аренды. Мы сейчас находимся на стадии судебного разбирательства. В последний раз "Самарка" пришла и сказала, что якобы они не видели искового заявления, и заседание перенесли. Они сейчас искусственно затягивают судебный процесс», - пояснил Низовский.
Ранее актер театра и кино, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя». Он признался, что часто слышит от сына замечания из-за сортировки мусора.
«Я до сих пор не могу привыкнуть к раздельному мусору, хотя у меня рядом с домом три бака стоят. Недавно я выносил коробки из-под детского "Лего", разложив с сыном предварительно весь мусор по разным пакетам, но по привычке у мусорных контейнеров все скинул в один бак и даже не заметил, но сын мне тут же сделал замечание. Молодые люди, конечно, строже относятся к этому, у них нет пока столько мусора в голове, как у взрослых», – поделился актер.
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