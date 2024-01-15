В Ленобласти заявили, что медучреждения региона укомплектованы специалистами на 85%

Он отметил, что ежегодно губернатор Александр Дрозденко выделяет дополнительные финансовые средства на социальную поддержку. По словам Жаркова, благодаря мерам поддержки в Ленобласти в прошлом году трудоустроились свыше 1,2 тысячи врачей, впервые за долгие годы регион выполнил на 100% показатель проекта «Земский доктор».

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН заявил, что самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: врачи, учителя, полицейские и водители, передает «Радиоточка НСН».

