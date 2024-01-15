В Ленобласти заявили, что медучреждения региона укомплектованы специалистами на 85%
Медицинские учреждения Ленинградской области укомплектованы средним медицинским персоналом и врачами на 85%. Такое заявление сделал председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что ежегодно губернатор Александр Дрозденко выделяет дополнительные финансовые средства на социальную поддержку. По словам Жаркова, благодаря мерам поддержки в Ленобласти в прошлом году трудоустроились свыше 1,2 тысячи врачей, впервые за долгие годы регион выполнил на 100% показатель проекта «Земский доктор».
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН заявил, что самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: врачи, учителя, полицейские и водители, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru