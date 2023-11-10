Ракова: В женских консультациях Москвы начали вести прием дежурные врачи
Работа по развитию акушерско-гинекологической службы Москвы продолжается, в столичных женских консультациях начали вести прием дежурные врачи. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Благодаря этому женщины могут получать квалифицированную помощь непосредственно в день обращения и без предварительной записи, если у них возникла потребность в срочной консультации. При необходимости дежурный врач может направить пациентку на все необходимые исследования или госпитализацию», — подчеркнула заммэра.
Кабинеты дежурного врача работают уже в 50 женских консультациях Москвы, до конца года их откроют в 70 структурных подразделениях. Порядок работы дежурных врачей сформировали ведущие профильные специалисты, заместители главных врачей по акушерско-гинекологической помощи медорганизаций Москвы в составе рабочей группы.
Дежурные акушеры-гинекологи появились во всех женских консультациях с большим количеством гинекологических участков. При этом в организациях с небольшим прикрепленным населением помощь пациенткам оказывает заведующий в день обращения без предварительной записи.
Сейчас рабочая группа обсуждает новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, в рамках которого в Москве появятся специализированные Центры женского здоровья. Локации первых трех центров уже определены, для них разрабатывают архитектурно-планировочные решения и алгоритмы оказания помощи. В каждом центре будет доступен полный набор консультативных и диагностических ресурсов, все учреждения оснастят современным оборудованием для диагностики. Центры женского здоровья будут работать в едином цифровом контуре здравоохранения Москвы.
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