«У китайцев есть конкретика». Эксперт о подозрениях насчёт коронавируса из США
Призывы официальных лиц в Китае к США объясниться за коронавирус не испортят отношения между Пекином и Вашингтоном – они и так хуже некуда, заявил в эфире НСН руководитель Центра социально-экономических исследований Китая.
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал власти США раскрыть информацию о заболеваемости новым коронавирусом Covid-2019. В частности, дипломат попросил объяснить, когда в США появился «нулевой» пациент, сколько людей инфицировано и в какие больницы они госпитализированы. «Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные», - цитирует Лицзяня ТАСС. Так он отреагировал на заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, рассказавшего, что после смерти от гриппа у нескольких человек в США был выявлен коронавирус.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН предположил, что подобные подозрения со стороны Китая, вероятно, имеют под собой пока неизвестные общественности основания.
«Если такие заявления делаются, значит, у китайских спецслужб есть более конкретная информация, которую они по определённым причинам пока не раскрывают. И я думаю, в будущем мы узнаем более подробную информацию уже более конкретно. Пока это достаточно общая информация, просто обвинение», - отметил он.
По словам Островского, сваливать вину на других – не в традициях Китая. В качестве примера он привёл атипичную пневмонию SARS в 2002-200 годах. Тогда китайцы нашли причину, приняли меры и справились с распространение заболевания.
Собеседник НСН считает, что подобные выпады из Китая не испортят отношения США и Китая.
«Там есть антагонистические противоречия между двумя странами, и хуже них только военные действия. Ситуация достаточно напряжённая. Когда в середине января было подписано соглашение о торговом сотрудничестве между США и Китаем, обе стороны исходили их того, что худой мир лучше доброй ссоры. Второй этап идёт, сколько времени он продлится, неизвестно – судя по всему, очень долго», - отметил Островский.
Если у Китая будут реальные доказательства вины США, страна представит их в Совете безопасности ООН, уверен эксперт.
О вспышке коронавируса нового типа в Китае стало известно в конце декабря. Сейчас из 135 тысяч заболевших 80 тысяч – в Китае. Однако в Поднебесной распространение заболевания пошло на спад: в эпицентре вспышки даже закрыли больницы, возведённые специально для больных коронавирусом. В США сейчас 1,7 тысяч случаев заражения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Заболевший коронавирусом житель Кубани заразился в Италии
- «У китайцев есть конкретика». Эксперт о подозрениях насчёт коронавируса из США
- Все регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
- Шри-Ланка прекратит выдачу виз россиянам по прилету
- Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком