«У китайцев есть конкретика». Эксперт о подозрениях насчёт коронавируса из США

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН предположил, что подобные подозрения со стороны Китая, вероятно, имеют под собой пока неизвестные общественности основания.

«Если такие заявления делаются, значит, у китайских спецслужб есть более конкретная информация, которую они по определённым причинам пока не раскрывают. И я думаю, в будущем мы узнаем более подробную информацию уже более конкретно. Пока это достаточно общая информация, просто обвинение», - отметил он.

По словам Островского, сваливать вину на других – не в традициях Китая. В качестве примера он привёл атипичную пневмонию SARS в 2002-200 годах. Тогда китайцы нашли причину, приняли меры и справились с распространение заболевания.

Собеседник НСН считает, что подобные выпады из Китая не испортят отношения США и Китая.

«Там есть антагонистические противоречия между двумя странами, и хуже них только военные действия. Ситуация достаточно напряжённая. Когда в середине января было подписано соглашение о торговом сотрудничестве между США и Китаем, обе стороны исходили их того, что худой мир лучше доброй ссоры. Второй этап идёт, сколько времени он продлится, неизвестно – судя по всему, очень долго», - отметил Островский.

Если у Китая будут реальные доказательства вины США, страна представит их в Совете безопасности ООН, уверен эксперт.

О вспышке коронавируса нового типа в Китае стало известно в конце декабря. Сейчас из 135 тысяч заболевших 80 тысяч – в Китае. Однако в Поднебесной распространение заболевания пошло на спад: в эпицентре вспышки даже закрыли больницы, возведённые специально для больных коронавирусом. В США сейчас 1,7 тысяч случаев заражения.

