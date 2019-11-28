В Ленобласти чиновники поспорили о логистике кала

В ходе заседания регионального правительства чиновник высказался о проблемах первичного звена здравоохранения, обратившись к главе профильного комитета Сергею Вылегжанину. Он потребовал от коллеги «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».

«Надо, чтобы какашки мы не ездили сдавать в больницы», — сформулировал своё требование губернатор.

В ответ на это Вылегжанин заметил, что соответствующая логистика уже выстроена, и «какашки сдаются по Интернету». На этом дискуссия чиновников завершилась.



