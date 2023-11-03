В ЛДПР предложили ввести СМС-информирование о времени прибытия скорой

«Заявитель должен информироваться о предполагаемом времени прибытия бригады ... к месту вызова посредством отправки коротких текстовых сообщений (СМС) на номер, с которого поступило обращение или на иной номер, указанный заявителем», — говорится в письме.

Как отметил Слуцкий, в законодательстве нет указаний на систему обратной связи при оказании скорой медицинской помощи. При этом время прибытия медиков может быть «достаточно продолжительным» из-за территориальной удаленности места вызова, нагрузки на врачей, чрезвычайных ситуаций.

По словам лидера ЛДПР, информированность об ожидаемом прибытии скорой нередко имеет принципиальное значение, так как в критической ситуации оказание гражданину первой помощи со стороны окружающих «может помочь лишь непродолжительное время».

