В ЛДПР предложили ввести СМС-информирование о времени прибытия скорой
Партия ЛДПР предложила начать информировать о предполагаемом времени прибытия скорой помощи через СМС-сообщения. Соответствующее обращение направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину лидер объединения Леонид Слуцкий, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР.
«Заявитель должен информироваться о предполагаемом времени прибытия бригады ... к месту вызова посредством отправки коротких текстовых сообщений (СМС) на номер, с которого поступило обращение или на иной номер, указанный заявителем», — говорится в письме.
Как отметил Слуцкий, в законодательстве нет указаний на систему обратной связи при оказании скорой медицинской помощи. При этом время прибытия медиков может быть «достаточно продолжительным» из-за территориальной удаленности места вызова, нагрузки на врачей, чрезвычайных ситуаций.
По словам лидера ЛДПР, информированность об ожидаемом прибытии скорой нередко имеет принципиальное значение, так как в критической ситуации оказание гражданину первой помощи со стороны окружающих «может помочь лишь непродолжительное время».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru