«Ничего хорошего»: Медики усомнились в эффективности камер на автомобилях «скорой помощи»
Любые инициативы законодателей выходят боком россиянам, так будет и с камерами на медицинском спецтранспорте, сказал НСН Дмитрий Беляков.
Зачастую водители, которые и рады бы пропустить машину «скорую помощи», не могут это сделать в силу объективных причин. Об этом НСН заявил глава Профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков.
Ранее стало известно, что в Москве в порядке эксперимента установят на машины «скорой помощи» камеры, которые будут фиксировать, пропускают ли автомобилисты спецтранспорт. При этом о штрафах с этих камер речь пока не идет. Об этом сообщила «Российская газета». Беляков заявил, что зачастую у автомобилистов могут быть весомые аргументы, чтобы не пропускать спецтранспорт.
«Иногда даже водители, которые хотят пропустить машину “скорой помощи”, не могут этого сделать. Кто-то боится съехать на обочину, потому что получит штраф, иногда уступить дорогу не позволяют узкая проезжая часть или разделители. Еще одна проблема — дворы, забитые машинами. Если у человека есть деньги, он просто заплатит штраф. А законопослушному автолюбителю придется доказывать свою правоту, не факт, что успешно», — сказал Беляков.
Кроме того, собеседник НСН усомнился, что нововведение принесет позитивные плоды.
«За последние десять лет даже вроде бы положительные инициативы наших законодателей на поверку ничем хорошим не заканчиваются. Думаю, что и сейчас накупят камер, наставят их, на этом все и закончится. А водителям добавится лишних проблем — сдавать эту камеру, хранить ее, следить, чтобы не потерялась. Будут, конечно, попадаться и реальные нарушители, но таких будет мало», — посетовал глава Профсоюза фельдшеров Москвы.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин осудил отмену штрафов за мелкие ПДД. Об этом сообщило агентство НСН.
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