Путин: Рассматриваются заявки десяти стран на подключение к работе с ШОС
Заявки ряда стран для подключения к работе с Шанхайской организацией сотрудничества находятся на рассмотрении. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания в формате «ШОС плюс».
«На рассмотрении находятся заявки еще более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера», - отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что каждая заявка заслуживает «самого внимательного и доброжелательного» отношения.
Накануне в китайском Тяньцзине стартовал саммит ШОС с участием более 20 лидеров зарубежных стран и представителей международных структур, пишет RT. Встреча стала крупнейшей за всю историю организации.
