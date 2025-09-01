Россия планирует поставить в Индию и Китай по 5 млн тонн удобрений
Россия по итогам года планирует экспортировать по 5 млн тонн удобрений в Индию и Китай. Об этом сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
«В Индию мы уже поставили порядка 2,5 миллионов тонн. Мы ожидаем цифру 5 миллионов тонн к концу года, то есть абсолютно рекордная цифра», - рассказал Гурьев журналистам.
По словам президента РАПУ, приблизительно такой же объем продукции поставят в Китай.
Гурьев также сообщил о росте поставок удобрений из РФ на 20% в годовом выражении по ряду направлений: в Индию, КНР, Бразилию, Латинскую Америку. Колоссальный объем продукции перенаправляется в государства БРИКС и глобального Юга.
Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти следят за доступностью удобрений аграриям страны, пишет RT.
