В ЛДПР предложили новое определение для релокантов
12 октября 202314:44
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил избавиться от англицизма «релокант» и называть их перебежчиками. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По его признанию, фракция является активным борцом с англицизмами в русском языке, и в нем есть аналогичное английскому варианту слово.
«Так называют тех, кто переехал из России на новое место жительства и работы, но остаётся гражданином своей родной страны. Но в русском языке есть широкоупотребимое слово перебежчик», - написал Каргинов.
Ранее днем самарский губернатор Дмитрий Азаров предложил «перековывать» релокантов молотом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Швеции за сожжение Корана впервые вынесли приговор по статье об экстремизме
- Ивлеева объявила о выходе её первой песни
- СМИ: Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией 16 октября
- Глава МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза
- Экс-участника «Дома-2» отправили под домашний арест по подозрению в разбое
- Генпрокурор РФ поручил проверить законность комиссий Wildberries
- CNN: США объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть
- Число пострадавших после нападения ХАМАС израильтян возросло до 3 297
- В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники
- Сериал «Суперпозиция» с сыном Табакова победил на фестивале в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru