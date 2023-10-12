В ЛДПР предложили новое определение для релокантов

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил избавиться от англицизма «релокант» и называть их перебежчиками. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Депутат Хамзаев предложил ввести термин «недружественные релоканты»

По его признанию, фракция является активным борцом с англицизмами в русском языке, и в нем есть аналогичное английскому варианту слово.

«Так называют тех, кто переехал из России на новое место жительства и работы, но остаётся гражданином своей родной страны. Но в русском языке есть широкоупотребимое слово перебежчик», - написал Каргинов.

Ранее днем самарский губернатор Дмитрий Азаров предложил «перековывать» релокантов молотом.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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