Самарский губернатор предложил «перековывать» релокантов молотом
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал спикера Госдумы Вячеслава Володина в вопросе релокантов, заявив, что тех следует «перековывать» с помощью молота. Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».
Отвечая на вопрос, готова ли область принять релокантов, Азаров вспомнил строчки из песни Владимира Высоцкого.
«В отношении остальных «релокантов» мне вспоминается фраза из песни Владимира Семёновича Высоцкого: «Молот мне – так я любого в своего перекую». Раньше, в советские времена, видимо, получалось. Получится ли сейчас – не факт», - сказал Азаров.
В беседе с журналистами он также назвал свою область центром антифашистского движения и заявил, что ей нужны патриоты.
Накануне Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести термин «недружественные релоканты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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