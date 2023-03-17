В ЛДПР отреагировали на продажу малинового пиджака Жириновского

В пресс-службе политической организации указали, что эти предметы представляют «духовную ценность», а все важные символические предметы и артефакты находятся в музее.

При этом в партии подчеркнули, что Жириновский был щедрым человеком, поэтому в продаже могут появится сувениры, которые он когда-то кому-то подарил.

«Мы ничего из вещей Жириновского не продаём... Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане», — добавили в ЛДПР.

Ранее аукционный дом «Литфонд» выставил на продажу пиджак, который, как утверждается, Жириновский во время телеэфира подарил телеведущему Александру Гордону, сообщает НСН.

