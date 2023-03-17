В ЛДПР отреагировали на продажу малинового пиджака Жириновского
ЛДПР не намерена торговать личными вещами основателя партии Владимира Жириновского, сообщает NEWS.ru.
В пресс-службе политической организации указали, что эти предметы представляют «духовную ценность», а все важные символические предметы и артефакты находятся в музее.
При этом в партии подчеркнули, что Жириновский был щедрым человеком, поэтому в продаже могут появится сувениры, которые он когда-то кому-то подарил.
«Мы ничего из вещей Жириновского не продаём... Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане», — добавили в ЛДПР.
Ранее аукционный дом «Литфонд» выставил на продажу пиджак, который, как утверждается, Жириновский во время телеэфира подарил телеведущему Александру Гордону, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Врач объяснила удаление трахеостомы у Костомарова
- Оппозиция выразила вотум недоверия правительству Франции
- Путин будет участвовать в заседании коллегии МВД России 20 марта
- Польша разместит HIMARS рядом с Калининградской областью
- Пушилин заявил о продвижении к полному контролю над Артемовском
- В ЛДПР отреагировали на продажу малинового пиджака Жириновского
- Въезд в Латвию запретили ещё 35 россиянам
- SHAMAN отправил в зону спецоперации гитары с автографом
- СМИ: гранату «Ф-1» нашли у жилого дома в Крылатском
- Полковник США Макгрегор: Украинцев забирают с улиц в ВСУ без подготовки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru