Красный пиджак Жириновского выставили на аукцион

Красный пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского выставили на аукцион. Как сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд», стартовая цена лота 250 тысяч рублей.

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В сообщении говорится, что речь идёт о предмете одежды, который политик в мае 2014 года подарил телеведущему Александру Гордону во время телеэфира.

«Представляет коллекционную ценность», - отметили в «Литфонде», добавив, что торги состоятся 23 марта в 19:00 мск.

Российский политик и государственный деятель, основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдеждаТоргиАукционВладимир Жириновский

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