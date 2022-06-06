Слуцкий заявил, что не будет копировать Жириновского

По словам политика, пытаться изображать Жириновского – «смешно, контрпродуктивно и нечестно» по отношению к избирателям, пишет РИА ФАН.

«ЛДПР — это, безусловно, партия Жириновского, он ее отец-основатель, он сформировал идеологию и программу. И "Жириновский – навсегда" — теперь это один из наших главных лозунгов», — подчеркнул Слуцкий.

Новый лидер ЛДПР напомнил, что Жириновский всегда подбирал яркие кадры, не боялся выступать, говорить доступными словами и «отталкиваться от реальных потребностей и запросов граждан». Слуцкий выразил надежду, что «в этом плане ничего не изменится».

В конце мая Слуцкий на внеочередном съезде ЛДПР был избран председателем партии, напоминает телеканал «360».

